İçme suyu hattı değişiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Çilimli’nin pırpır köyünde içme suyu şebeke hattında yenileme çalışmalarına başladı. 5 ayda bitmesi beklenen çalışmada 1.2 milyon lira para harcanarak 10 kilometrelik hat yenilenecek.

İl Özel İdaresi Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde içme suyu sıkıntısı yaşanması sebebi ile harekete geçti. İGM’nin almış olduğu karar doğrultusunda İller Bankasından talep edilen kredi onaylandı. Bu kapsamda İl Özel idaresi içme suyu projesi hazırladı. Proje kapsamında Çilimli’nin Pırpır köyüne içe suyu şebeke hattı çekilmesi çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan getirilecek olan suyun köye taşınması ve hanelere dağıtılması gibi çalışmaların yapılacağı iş için 1.2 milyon lira harcanacak. Ayrıca 5 ay içinde çalışma tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.