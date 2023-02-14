İçişleri Bakanlığı uyardı

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanlığı deprem yardımı toplama dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgisi isteyenlere karşı uyardı.

Bakanlık kısa mesaj servisi ile vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda “Telefonda deprem yardımı toplama, dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilginizi isteyenlere inanmayın. Bankacılık şifrenizi kimseyle paylaşmayın” denildi.