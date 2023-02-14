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İçişleri Bakanlığı uyardı
DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanlığı deprem yardımı toplama dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgisi isteyenlere karşı uyardı.
DÜZCE 14.02.2023, 12:16
DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanlığı deprem yardımı toplama dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgisi isteyenlere karşı uyardı.
Bakanlık kısa mesaj servisi ile vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda “Telefonda deprem yardımı toplama, dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilginizi isteyenlere inanmayın. Bankacılık şifrenizi kimseyle paylaşmayın” denildi.