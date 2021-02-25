İçinde bulunan anın farkında olmak

DÜZCE(İHA) – Doç. Dr. Aysel Karaca, mindfulness kavramını şimdiki anın farkındalığı ya da anda kalma beceresi gösterme olarak tanımladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubat ayı konferans serisi kapsamında “Mindfulness Kavramı ve Sağlık” konusu ele alındı. Konferansta sunum yapan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Karaca, mindfulness kavramını şimdiki anın farkındalığı ya da anda kalma beceresi gösterme olarak tanımladı. Mindfulness’ın bir ritüel ya da bir dine ait felsefe olmadığının altını çizen Doç. Dr. Karaca, “Her zaman herkes tarafından uygulanabilen bir hayat pratiğidir. İyi düşünelim iyi olsun gibi bir olumlama felsefesi değildir, olanı olduğu gibi görebilme beceresidir. Mindfulness pratiklerinin rahatlatıcı özelliği olsa bile temelde bir rahatlama çalışması değildir. Hiçbir şey düşünmeme pratiği değildir. Tam tersi düşünceleri yargılamadan ve düşünceler tarafından sürüklenmeden, düşünceleri izleme becerisidir” dedi.

Mindfulness kavramının spor, politika, iş yaşamı ve eğitim alanında kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Karaca, sağlık alanında yapılan çalışmalarda mindfulness ile bağışıklık, ruhsal bozuklar, nöroplastisite, anksiyete ile depresyonda iyi sonuçlar ortaya çıktığını kaydetti.

Günlük hayatın koşuşturması içinde, çoğunlukla “otomatik pilot” modunda alışılagelmiş zihinsel işleyiş içerisinde olunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Karaca, mindfulness kavramı ile otomatik yapma modundan var olma moduna geçerek, dikkat geliştirme becerisi geliştirildiğini belirtti. Kabul, sabır, şefkat, yargıları fark etme, güven gibi tutumları geliştirmenin bu felsefenin özü olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Karaca, nefes farkındalığı, beden farkındalığı, beden tarama ve yürüme egzersizleri hakkında katılımcılara bilgiler verirken, kısa bir nefes egzersizi de uyguladı.

Hayatta seçimlerin ve kontrolün dışında gelişen zorlukları birincil ok olarak tanımlayan Doç. Dr. Karaca, karşılaşılan bu zorlukları yargılamadan, zihinsel algoritmalardan ziyade berrak gözle bakarak koruma mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanması, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin’in plaket takdimi ile sona erdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, Öğretim Üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.