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Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan sakinlerin oluşturdukları hobi bahçesinden elde edilen ürünleri Vali Cevdet Atay ile birlikte toplayıp tadına baktılar.

DÜZCE 01.09.2021, 17:04
Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan sakinlerin oluşturdukları hobi bahçesinden elde edilen ürünleri Vali Cevdet Atay ile birlikte toplayıp tadına baktılar.

Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte Muhterem Sancaklı Huzurevinde kalan büyükleri ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin Hobi bahçesinde yetişen ürünleri inceleyen Vali Atay, burada yetiştirilen ürünleri huzurevi sakinleri ile birlikte topladılar. Ürünlerin tadına da huzurevi sakinleri ile birlikte bakan Vali Cevdet Atay, ürünleri yetiştirenlere teşekkür etti.

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