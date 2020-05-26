Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
374.924
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3217
EURO
7.4186

Horona koronavirüs ayarı

Düzce’nin Boğaziçi beldesinde Ramazan Bayramını sessiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, sosyal mesafeli horon oynadı. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen vatandaşlar ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.

Horona koronavirüs ayarı

Düzce’nin Boğaziçi beldesinde Ramazan Bayramını sessiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, sosyal mesafeli horon oynadı. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen vatandaşlar ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.

26 Mayıs 2020 Salı 11:46
2012 Okunma
Horona koronavirüs ayarı

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde oturan Çavuş ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca bahçeleri aynı olan akrabaları ile bir araya geldi. Bayramı sessiz geçirmek istemeyen aileler, Karadeniz yöresi insanı oldukları için horon oynamak istedi. Fakat korona virüs tedbirleri kapsamında temastan kaçınan aile sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyerek ellerine aldıkları çubuklarla horon oynadı. Ellerine aldıkları 1,5 metre uzunluğundaki çubuklarla horon oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

“İşi yapanlar başarılı olduğu zaman hiçbir horon zor olmaz”

Karadenizli oldukları için horonsuz duramadıklarını belirten Salih Çavuş, “Biz Karadenizliyiz, korona virüs olduğu için böyle bir şey düşündük. Mesafeli sopalarla hem kendimiz öğrenelim hem milleti eğlendirelim diye böyle bir şey başlattık. Bu işi yapanlar başarılı olduğu zaman hiçbir horon zor olmaz” dedi.
Akrabaları ile sokağa çıkamadıklarını, genç oldukları için de hareketli olduğunu belirten Mehmet Emin Çavuş, “Bu bayram hiçbir bayram gibi olmadı. Bu bayram korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı oldu. Biz de böyle akrabalarımızla, amcalarımızla, kuzenlerimizle bir araya geldik. Baktık ki çok sessiz, sakin. Mahallede kimse yok, psikolojik sıkıntıya girdik. Kendi aramızda bir şeyler yapalım dedik. Salih amcam sağolsun sopa işini çıkarttı. Ardından maskelerimizi taktık ve horon oynamaya başladık. Kendimizce bir eğlence olsun istedik. Genciz yerimizde duramıyoruz. Enerjimiz var. Hepimiz Karadenizliyiz. Bu işi ustalaştırdık kendimizde. Kapı gıcırtısına horon tepen insanlarız biz. Müziği kurduk ambiyans güzel şehirden uzakta böyle ufak bir aktivite yapalım istedik” diye konuştu.

Mesafeli horonun daha önceki horonları arattığını dile getiren Çavuş, "Kim istemez ki herkes eskisi gibi birbirine yakın olsun, kaynaşsın, eğlensin, el ele tutuşsun. Horon bir kaynaşmadır zaten. Biz burada şunu söylemek istiyoruz. Korona virüs hayatımıza engel olamaz bizim. Biz önceden horonu el ele oynuyorsak şimdi sopa ile oynuyoruz. Ne kadar zor da olsa yendik” şeklinde konuştu.
Sosyal mesafeli horonu ev ahalisi beğeniyle izledi.

Son Güncelleme: 26.05.2020 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI
Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı
Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı
Asfalt çalışmasında çiçek detayı
Asfalt çalışmasında çiçek detayı
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler
Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Öğretmen öğrencilerinin çizgi karakterleri ile 23 Nisan’ı kutladı
Öğretmen öğrencilerinin çizgi karakterleri ile 23 Nisan’ı kutladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim