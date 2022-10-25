Hizmet modelleri vatandaşlara anlatılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri vatandaşları tek tek ziyaret ederek, Bakanlığın hizmet modellerini anlatmaya devam ediyor.

Düzce’de aileleri tek tek ziyaret ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler Bakanlığı’nın hizmet modellerini anlatıyor. Ailelere ve haneleri bilgilendiren ekipler en uygun hizmet modelini ailelere başlatıyor.