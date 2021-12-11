Hilaltepe mesire alanında çalışmalar devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği Hilaltepe mesire alanının çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu bölgede yapılan son çalışmaları beraberinde ki heyet ile birlikte inceledi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun prestij projelerinden birisi olan Hilaltepe mesire alanında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler alanda son sürat çalışmalarına devam ettirirken, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da hava şartlarının el verdiği süre içerisinde yapımı devam eden alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Koloğlu, “Ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını inceledik. Hilal Tepe Mesire Alanı projemiz tüm hızıyla ilerliyor. Taş yoları, Havuzları, Şelalesi, Hilal Terasları ve Yeşilliği ile bu güzel şehrin adını tüm Türkiye’ye duyuracak bir proje hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.