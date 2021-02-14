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Hilal Tepe’de Türk devletleri kitabeleri yer alacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede 200 dönümlük alana yapılması planlanan Millet Bahçesi ve Hilal Tepe Mesire Alanı projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bünyesinde 12 adet seyir terasının yer alacağı Hilal Tepe Mesire Alanında eski Türk Devletleri ile ilgili kitabelerin yer alacağını söyleyen Başkan Koloğlu, her iki projenin de 2 yıl içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.

DÜZCE 14.02.2021, 10:04
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Hilal Tepe’de Türk devletleri kitabeleri yer alacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede 200 dönümlük alana yapılması planlanan Millet Bahçesi ve Hilal Tepe Mesire Alanı projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bünyesinde 12 adet seyir terasının yer alacağı Hilal Tepe Mesire Alanında eski Türk Devletleri ile ilgili kitabelerin yer alacağını söyleyen Başkan Koloğlu, her iki projenin de 2 yıl içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yapımına başlanan Millet Bahçesi ve Hilal Tepe Mesire Alanı Projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan her iki proje bünyesinde de vatandaşların doğal yaşamla buluşacağı alanlar planlandığını belirten Başkan Koloğlu, ayrıca ilçede sokak hayvanları için ise doğal yaşam alanı oluşturulacağını kaydetti.

200 dönümlük alan vatandaşlar için hazırlanıyor

Millet Bahçesi ve Hilal Tepe Projelerinin en önemli projeleri arasında yer aldığını belirten Başkan Koloğlu, "Millet Bahçesi ve Hilal Tepe mesire alanları bizim en önemli projelerimizden bir tanesi. Bizim şu anda bu iki projemiz Millet Bahçesi projesinin bir tık üstüdür. Bu proje A ve B olmak üzere iki etaptan oluşuyor. Bir tanesi Cumayeri’nin hemen bitişiğinde 40 dönümlük bir arazi üzerine yapılacak. Burayı biz Millet Bahçesi olarak adlandırdık. İçerisinde sosyal tesis alanları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, sadece kadınlara yönelik kapalı spor salonu, botanik bahçeler, etrafında bisiklet yolu ve yürüyüş yolu, değişik etkinliklerin yapılacağı alanlar var. Asıl amaç biraz daha mesire alanının millet bahçesi konseptinde olacak bir alan olacak" şeklinde konuştu.

Hilal Tepe’de Türk tarihi yaşatılacak

Hilal Tepe Mesire Alanı Projesi’nin tarihi önemine de değinen Başkan Koloğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Hilal Tepe Mesire Alanı diye bahsettiğimiz ise Cumayeri’nin çıkışında yer alacak. Hilal Tepe biraz anlamlı. Burası Millet Bahçesi konseptinin birkaç tık üzerinde. Burada 12 tane seyir terası var. Her teras farklı Türk devletlerini simgeliyor. Her hilal de 3 tane aile aynı anda oturabilecek. Masa, sandalye ve barbeküler olacak. O hilal hangi Türk devletini ifade ediyorsa o devletin bayrağı ve kitabesi olacak. Millet Bahçesiyle beraber Türk tarihini de ifade eden bir anlamı olacak. Ana merkezde de büyük bir hilalimiz var. Yaklaşık 30 metre çapında. Ve merkezde de yıldız şeklinde bir sosyal tesisimiz yer alacak. Yani yukarıdan baktığınızda 16 tane hilal ve merkezde ise Türkiye Cumhuriyeti’ni ifade eden hilal ve yıldız olacak"

"İlçede aynı anda bin kişi ağırlanabilecek"

Oluşturulan alanlarda aynı anda bin kişiyi ağırlayabileceklerini belirten Başkan Koloğlu, "Bunların dışında mesire alanında 70 tane kamelya olacak. Bu iki projeyle birlikte biz Cumayeri’nde aynı anda bin kişiyi ağırlayabileceğiz. İnsanlar oraya gelecekler, orada eşleri ve dostlarıyla vakit geçirecekler. Bütün kamelya ve seyir teraslarında portatif mangallar olacak. Hem mesire alanını kullanırken hem de tarih bilgilerini tazeleyebilecek insanlarımız" şeklinde konuştu.
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