Heykel ayağını Başkan Özlü çıkardı

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen Konuralp Antik Kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında heykel ayağı bulundu. Heykel ayağını arkeologlar eşliğinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü büyük bir titizlikle çıkardı.

Milattan Önce 3’ncü yüzyıla uzanan tarihi ile büyük bir öneme sahip olan Konuralp Antik Kentinde her geçen gün heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılmasının ardından hızlanan kazı faaliyetlerinde oturma basamaklarının ortaya çıkmasının ardından diğer bölümlerdeki çalışmalar da titizlikle yürütülüyor.

Kazı çalışmaları heyecanına ortak oldu

Arkeologlar eşliğinde devam eden kazı çalışmalarında sahne binasının doğu girişinde çocuk ayağına ait olduğu tahmin edilen heykel ve kandil parçasına rastlandı. Eserlerin çıkarılma çalışmalarına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de katıldı. Arkeolog malası kullanarak heykel ayağını gün yüzüne çıkaran Başkan Özlü; "Konuralp Antik Kentindeki çalışmalarımız büyük titizlik ile devam ediyor. Arkadaşlarımız bugün sahne binasının doğu girişinde kazı çalışmalarını sürdürürken kaidenin üzerinde çocuk ayağına ait olduğu tahmin edilen heykel ve kandil parçalarına rastladı. Arkadaşlarımız bizlere haber verdi biz de bölgeye gelerek kazı ekibinin heyecanına ortak olduk. Burada çalışan arkadaşlarımızı hassas çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Çalışmalar tamamlandığında burası bölgemizin gözbebeği haline gelecek. Konuralp bölgemiz yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri olacak" ifadelerini kullandı.