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Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor

Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan alternatif yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, “Servis yolu pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” dedi.

DÜZCE 03.04.2021, 16:50
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Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor

Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan alternatif yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, “Servis yolu pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” dedi.

Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Akçakoca karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol gidiş gelişli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Bölgede karayolları ekipleri tarafından yapılan alternatif yol çalışmaları da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile birlikte bölgede inceleme yaptı.

4 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde alternatif olarak kullanılacak olan yolun tamamlanacağını belirten Vali Atay, "Servis yolunda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü akşamüzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" şeklinde konuştu.
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