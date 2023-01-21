Her yıl hasta sayısı azalıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören hasta yakınları ile hastanede staj yapan öğrencilere yönelik tüberküloz (Verem) farkındalık eğitimi düzenlendi.

Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda eğitim birimi koordinasyonunda düzenlenen eğitimde hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ataoğlu tarafından tüberkülozun belirtileri, tanının nasıl konulduğu, tedavi ve destek tedaviler hakkında katılımcılara genel bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Verem ile ilgili yapılan bilgilendirmede ise şunlar peylaşıldı; “Verem hastalığı, tıbbi adıyla tüberküloz hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir. Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır. Ülkemizde başarı ile yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlenmektedir. 2005 yılında 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019 yılında 11 bin 401’e, 2020 yılında 8 bin 925’e, 2005 yılında yüz binde 29,4 olan insidans hızı da 2020 yılında 10,6’ya düşmüştür. 2005 yılına göre 2020 yılında toplam olgu hızında yüzde 56,5 azalma olmuştur. Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.”