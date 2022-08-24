Her kazmada tarih fışkırıyor, iş adamları çıkartma yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de her metresinden tarih fışkıran antik kazı alanına iş adamları çıkartma yaptı.

Düzce’de kazıların devam ettiği Prusias Ad Hypium antik tiyatro kalıntılarında her geçen gün bulunan çeşitli eserler kentte heyecan uyandırıyor. Yapılan kazılarda son olarak ise Apollon heykeli bulundu. MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, antik şehirdeki kazıları yerinde inceledi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bölgede yapılması planlanan projeler hakkında da heyete bilgi verdi.

Gezi sonrası açıklama yapan Vefa Pehlivan, "İlimizin Konuralp yerleşkesinde milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias ad Hypium Antik Kentini ziyaret ettik. Düzce Belediyemizin yaptığı kazı çalışmalarında bulunan Apollon heykelinin önemi hakkında ve yapılan kazı çalışmaları hakkında Beledi Başkanı Faruk Özlü ile bilgi alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.