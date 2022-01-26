Her gün 200 kilogram mama bırakılıyor

Düzce Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik yıl boyunca sürdürdüğü mama desteğini yoğun kar yağışının yaşandığı dönemde de artırarak sürdürüyor. Geçtiğimi haftasonu itibariyle kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Düzce Belediyesi ekipleri yetişti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda kent genelinde dolaşarak sokak hayvanlıların yoğunlukta bulunduğu bölgelere her gün mama ve yem bırakıyor.

Günlük programlama dahilinde can dostların soğuk havada vücut dirençlerinin arttırılması, susuz kalmamaları adına yoğun çaba sarf eden ekipler, günlük 200 kilogram mama ve yemin yanı sıra su takviyesi de gerçekleştiriyor. Ekiplerin sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.