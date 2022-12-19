Hentbolda şampiyonlar belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Okul Sporları Hentbol müsabakalarında kızlarda Gümüşova Anadolu Lisesi, erkeklerde Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları gençler Hentbol müsabakaları yapıldı.

Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda kızlarda; Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Mevlana MTAL üçüncü ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci oldu. Derece girenleri kupaları final müsabakaları sonrasında veridi.