Hem ziyaret hem inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı’da köy ziyaretleri gerçekleştirmesinin ardından Darıyeri Yörükler yaylasında da incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, köy ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Son ziyaret ise Darıyeri Yörükler köyüne gerçekleştirildi. Atay’a kurum amirlerinin yanı sıra Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi’de eşlik etti. İlk olarak Üçköprü köyünü ziyaret eden heyet daha sonra Darıyeri Yörükler Köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Vali Atay daha sonra bir çok kez Off-Road festivali gerçekleştirilen Darıyeri Yörükler Yaylası’nı giderek incelemelerde bulundu.