Hem spor yaptılar hem de kaynaştılar

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa organize ettiği sportif etkinlikleri Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluşturdu. Öğrenciler, üniversite kampüsünde düzenlenen farklı spor etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdi.

Düzce Belediyesi, sporun her branşını her platformda her yaştan vatandaşlarla buluşturmaya, sporu sevdirmeye yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. ‘Spor Şehri Düzce’ başlığı altında attığı adımlarla büyük bir eksikliği kapatarak başarılı etkinliklere imza atan müdürlüğün son durağı Düzce Üniversitesi oldu. Bu çerçevede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı sportif etkinlikleri Düzce Üniversitesinde öğrencilerle buluşturan müdürlük, kampüs alanında kurulan mini spor alanlarında basketboldan voleybola mini futboldan ayak bilardosuna, bocceden cornhole kadar birçok etkinliği öğrencilerle buluşturdu.

Düzenlenen etkinliklerle sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sporu öğrencilere sevdirmeyi amaçlayan müdürlük, aynı zamanda öğrencilerin kaynaşmasına ve gerek Düzce’ye gerekse de Düzce Üniversitesine adaptasyonları noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirmiş oldu.