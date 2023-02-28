Hem sahada çalışıyor hem de yardım ulaştırıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgelerinde saha çalışmalarına devam ederken bir yandan da çiftçilerin destekleri ile bölgeye yardım göndermeyi sürdürüyor.

Asrın felaketi olan depremin ardından afet bölgesine yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, deprem afetinden etkilenen kırsal alanlarda hayvan sağlığı hizmetleri ve hasar tespit çalışmalarına destek veriyor. Üreticilerin ve çiftçilerin ürün bulma konusunda sorun yaşamamaları için Düzce’den de çiftçilerin verdiği destekler ile yem yüklü tırlar bölgelere sevk ediliyor. Bu çerçevede deprem bölgesinde Düzce’den yem yüklü 5’inci tırda bölgeye ulaştı.