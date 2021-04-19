Hem geri dönüşüme hem can dostlara destek

Düzce Belediyesi, hem geri dönüşüme hem de sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmak amacıyla Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hibe edilen mamamatikleri kentin iki farklı noktasına yerleştirdi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla, sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyacını giderebilmeleri için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hibe edilen mamamatikler şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Atık metal, şişe, meşrubat kutusu, pet şişe gibi maddelerin atılmasıyla hazneye bir miktar mama dökülmesi prensibine göre çalışan mamamatikler, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Düzce Üniversitesi bağlantı yolu üzerinde konuldu. Mamamatiklere atık bırakan vatandaşlar sayesinde, sokak hayvanları için hazneye mama dökülerek beslenmeleri sağlanacak. Aynı mamamatik üzerinde bulunan başka bir hazne ise su takviyesi için kullanılacak. Vatandaşlar “Bir yudum su da siz dökün” yazısının altında bulunan hazneden su dökerek can dostların susuz kalmamalarını da sağlamış olacak.

“Milli servete katkıda bulunmuş olacağız”

Vatandaşları, mamamatikleri koruyarak ve kullanarak sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Temel amacımız, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza çevre bilincini ve hayvan sevgisini aşılamak. Yerleştirdiğimiz mamamatikler ile bunu bir nebze başardığımıza inanıyoruz. Otomatlarımıza atılan plastik, cam ve metal kutular can dostlarımıza su ve mama olarak dönmüş olacak. Bu sayede bir nevi atıklarımız da değerlenerek, milli servet olarak katma değere katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Uygulamayla hem geri dönüşüme katkı sağlanması, hem de sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olunması amaçlanıyor.