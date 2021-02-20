Hem dini bilgiler aldılar hem ödül

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Aydınpınar Köyü Yılankaya Camisi’nde online eğitime katılan çocuklar hem dini eğitim aldılar hem de caminin İmam Hatibi Harun Akyüz tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

Düzce Merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesinde yarıyıl tatilinde online eğitime katılan çocuklar 3 hafta süren eğitimde Kur’an Kerim, Siyer-i Nebi ve temel dini bilgiler dersleri aldı. Derslere katılan çocuklara İmam Hatip Harun Akyüz tarafından çeşitli hediyeler verildi.