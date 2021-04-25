Helal sertifikalandırma bir ihtiyaç

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “Gıdamızda Neler Var? Helal ve Sağlıklı Gıdaların Sertifikalandırılması” başlıklı konferans online olarak gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, öğrencileri sektörle buluşturmaya gayret gösterdiklerini belirterek yaşamın merkezinde olan gıda konusuyla ilgili Hayreddin İşbilir’in tecrübelerinden faydalanacaklarını ifade etti.

Programın davetli konuşmacısı Gıda Yüksek Mühendisi, GİMDES Baş Denetçisi ve GİMDES Genel Sekreteri Hayreddin İşbilir, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Helal gıdanın önemini Kur’an-ı Kerim’deki ayetler üzerinden açıklayan Hayreddin İşbilir, helal, sağlıklı, temiz ve güvenilir gıda tüketmenin Yüce Rabbimizin bizlere emrettiği bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekerek, manevi boyutun dışında konunun vücut sağlığı açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

GİMDES’in yapısı ve faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaşan davetli konuşmacı, GİMDES’in 2009 yılında Türkiye’de ilk kez helal sertifikalandırmaya başladığını dile getirdi. Türk Gıda Koteksi’nde İslami usullere göre tanımlanmış bir mevzuat bulunmadığını söyleyen Hayreddin İşbilir, helal sertifikalandırmanın bir ihtiyaç olduğunu belirterek Türkiye’ye giren şüpheli katkı maddelerinden örnekler verdi.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak helal sertifikalandırma sistemini kurduklarını, devlete ve tüketicilere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden İşbilir, 15 binden fazla ürüne helal sertifika verdiklerini dillendirdi. Sistemin aşamalarından ve çözüm yollarından da söz eden Hayreddin İşbilir, GİMDES’in kar amacı güden bir kuruluş olmadığını söyleyerek katılımcıların sorularını yanıtladı.