Hedef 10 bin sporcu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Yaz Spor Akademisi çocuklara kapılarını açıyor. Bu yıl ki hedef 10 bin çocuğa spor yaptırmak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Yaz Spor Akademisi çocuklara kapılarını açıyor. 20 Haziran – 02 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları, iki kurum arasında ortak yapılıyor. Yaz Spor Akademisine Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve tesis konusunda yardımcı olurken Düzce Belediyesi de malzeme ve antrenör konularında ortak hareket edecek.

7-18 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenen Yaz Spor Akademisinde, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bisiklet, Bocce, Boks, Cimnastik, Çim Hokeyi, Eskrim, Futbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Tekvando, Tenis, Voleybol, Wushu, Yüzme ve Bedensel Engelliler Okçuluk ile Engelli Yüzme olmak üzere toplam 30 branşta 60 antrenör ile eğitim verilecek.

Kayıtlar www.duzce.gsb.gov.tr adresinden online sistem yapılmaktadır.