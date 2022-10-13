Hayvan sesini taklit eden avlanma cihazları yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma ve kontrol faaliyetinde av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti.

Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlerini arttırdı. Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetlerinde farklı avlaklarda 4 adet av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti. Cihazlara ekipler tarafından el konulurken avlaklarda av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam edeceğini bildirildi.