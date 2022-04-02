Hayvan koruma kurul toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Hayvan Koruma Kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilerek, yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Düzce’de sokak hayvanları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar için İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcısı Gürbüz Saltaş, İlçe kaymakamları, belediye başkanları, ilgi kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda il hayvan koruma kurulları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunularak, ilkbahar ve yaz aylarında yapılacak çalışmalar görüşüldü.