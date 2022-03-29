Hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hayvanlara yönelik başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadelesini sürdürüyor. Son olarak veteriner hekimler 42 köyde 9 bin 180 adet büyükbaş hayvana proje dahilinde Şap aşısı, 27 köy ve üç mahallede bin 137 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 38 köyde 7 bin 892 adet büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease, 9 köyde 297 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı, 10 köyde 2 bin 59 adet koyun keçi vebası, 3 mahallede 10 köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Ayrıca ekipler il genelinde bin 439 adet büyükbaş ve 676 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takımını da yaptı.