Hayırsever fırıncıların bağışladığı pideler sahiplerine teslim edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan ayında hayırsever fırıncıların bağışladığı pideler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının rahmet ve bereketini yaşadığımız şu günlerde fırıncılardan anlamlı destek geldi. Düzceli hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan 550 pide Kızılay ekipleri tarafından Nusrettin, Azmimilli Mahallesi ve İstilli Köyü’nde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Pide dağıtımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.