Haydi herkes taramaya

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında İl sağlık Müdürlüğü çalışmaları devam ediyor. Ay dolayısıyla KETEM birim sorumlusu Dr. Merve Öztürk tarafından Düzce belediyesi Meslek Edindirme Kursları kursiyerlerine meme kanseri anlatıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kasım ayı meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla bir dizi etkinlik hayata geçirildi. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim birim sorumlusu Dr. Merve Öztürk tarafından Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları BELMEK kursiyerlerine meme kanseri anlatıldı. Verilen eğitimlerde; meme kanserinde erken teşhisin önemi, kadınlarımızda meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirme konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Dr. Yılmaz "Meme kanserinden erken tanı hayat kurtarır"

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise 40-69 yaş arasındaki tüm kadınların meme kanseri taramasından geçmesi gerektiğini belirterek 20 yaşından itibaren sağlıklı kişilerin ayda bir kendi kendilerine meme muayenesi yapması gerektiğini hatırlattı. Meme kanserinde erken tanının, tedavinin başarıya ulaşma ve hastanın hayatta kalma şansını arttırdığına dikkati çeken Yasin Yılmaz şunları söyledi: "Meme kanserinin en önemli belirtisi memede ağrısız ele gelen, zamanla büyüyen kitledir. Ayrıca meme başının çekilmesi ve memede ağrı olması, meme başında portakal kabuğu görünümü oluşturacak cilt lezyonu, meme derisinde kaşıntı veya belirgin cilt lezyonu, egzama gibi döküntülü, pullu değişikler, tek taraflı meme başı akıntısı ve koltuk altında ele gelen kitlenin olması gibi semptomlar meme kanserinin belirtileri olarak kabul edilmektedir."