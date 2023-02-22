Hayatını kaybeden depremzedeler için dua edildi

DÜZCE (İHA) – Depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Düzce’de dua edildi.

Cumayeri İlçe Müftülüğü tarafından asrın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşları anmak için program düzenlendi. Programa İl Müftüsü Osman Aydın, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi Müezzini Rıdvan Akbaş, Maltepe Cumhuriyet Cami İmam Hatibi Muhammed Said Sezer, Kırklareli Hızırbey Cami Müezzini Necmettin Ötün ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.