Hayati İnanç Düzcelilerle buluştu

Yazar Hayati İnanç, Düzce’de vatandaşlarla söyleşide bir araya geldi.

Açı Eğitim Kurumları ve Türkiye Gençlik Vakfı Düzce İl Temsilciliği işbirliğince 18 Temmuz Spor Salonu’nda "Hayata Şiirden Bakmak" söyleşisi gerçekleştirildi. Program kapsamında yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan İnanç, gençlerle de sohbet etti. Programda çok sayıda şiir okundu ve yorumlandı.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, organizasyonlara da destek verdiklerini söyleyen Düzce Açı Eğitim Kurumları kurucusu Tamer Erdinç, "Amacımız, sağlıklı nesillerin yanı sıra gençlerle birlikte sağlıklı iletişim kurabilen ve geleceğin şekillenmesinde yardımcı olacak vatandaşlarımızın bilgilenmesini sağlamak. Daha önce de birçok etkinlikler düzenlemiştik. Fikir dünyamızın aydınlanması, yeni ufuklar açmak için Hayati İnanç’ı da Düzce’mize getirdik. Çok güzel bir gece yaşandı. Salon almadı desek yeridir. Hayati İnanç’a, Düzce’de bizlerle bir araya geldiği için teşekkür ederiz" dedi.