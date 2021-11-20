Hayati İnanç, Düzcelilerle buluşacak

Ünlü sunucu, düşünür ve şair Hayati İnanç Açı Eğitim Kurumları işbirliği ile düzenlenen programda Düzcelilerle bir araya gelecek.

İnanç ‘Hayata şiirden bakmak’ isimli programda Düzceliler ile bir araya gelecek. Düzce Açı Eğitim Kurumları, Türkiye Gençlik Vakfı ve Özel Düzce Çocuk Kulübü işbirliği ile düzenlenen program 2 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleşecek. Programı Düzceliler ücretsiz olarak izleyebilecekler.