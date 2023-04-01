DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile otizmli bireylerin rehabilitasyonuna katkı verecek olan ‘Hayata sporla bağlan’ projesi başladı.

Erasmus+ projeleri çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortak olduğu, Düzce Üniversitesi ve Düzce İzle Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte yürütülen, İspanya’dan özel eğitim alanında eğitim veren 2 kurumun ve koordinatör olarak da Hollanda’dan "Drawing to Health" adlı kurumun yer aldığı "Connect Life with Sports" (Sporla Hayata Bağlan) adlı Erasmus+ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. İki yıl sürecek ve sonunda sporla otizmli bireylerin rehabilitasyonuna katkıda bulunacak yöntemlerin belirleneceği projede açılış toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, tüm ortak kurumlara; ortak kurumların sorumlulukları, ilerleyen dönemlerde yapılması gerekenler ve projenin kapsayıcılığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.