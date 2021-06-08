Hayat boyu öğrenme haftası ilk kez kutlandı

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında geçtiğimiz yıl alınan karar ile ülke genelinde ilk kez hayat boyu öğrenme haftası düzenlendi. Düzce’de de ilk kez yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına denk gelen 1-7 Haziran 2021 tarihlerindeki "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" organizasyonları Düzce merkez ve tüm ilçelerde salgın tedbirleri çerçevesinde birçok etkinlikle kutlandı. İlk kez kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ve bu hafta kapsamındaki etkinliklere dair afişler tüm ilçelerde billboardları süslerken bu programlar çerçevesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak adına vatandaşlarla röportajlar yapılırken, Düzce’de Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslara katılan kursiyerler, usta öğretici ve öğretmenlerin el emeği göz nuru eserlerini sergiledikleri workshop ve sergiler, çeşitli branşlarda gerçekleştirilen yarışmalar, müzik ve görsel sanatlar kurslarına devam eden kursiyerlerden canlı performanslar, kurslarda verilen eğitimlerin vatandaşlara tanıtımına dönük uygulamalar hafta boyunca öne çıkan etkinlikler olarak dikkat çekti. Vali Cevdet Atay’da Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği sergiye katılarak kursiyerlerle buluştu.