DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda lastik hizmetlerinin azami fiyat listesi onaylandı. Buna göre lastik basınç hava ayarı 50 TL oldu.

Düzce TSO 2022 yılının son Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, aralık ayı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantıda; meslek komite başkanları, disiplin kurulu başkanı ve yerel basın temsilcilerinin de arzu ederlerse meclis toplantıların katılabilmesi yönünde karar alındı.

6. Meslek Komitesi tarafından hazırlanan lastik hizmetleri azami fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.

Buna göre; balans ayarı 200 TL, nitelikli lastik tamiri 100 TL, Rot ayarı 250 TL, Ön-arka rot ayarı 400 TL, Saklama hizmeti 250 TL, Sök-tak balans 300 TL, Plastik sibop 160 TL, Çelik sibop 300 TL, Jant düzeltme 250 TL, Far ayarı 120 TL, Nitrojen 250 TL, Hava ayarı 50 TL, Ön düzen kontrol 150 TL, Bilye kontrol 150 TL, Sök-tak balans saklama 450 TL, Sök- tak balans rot ayarı 500 TL ve Sök tak balans ön ve arka rot ayarı 650 TL olarak belirlendi.

Toplantı’nın son kısmında, mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı.