Hatim programına Başkan Faruk Özlü katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Müftülük tarafından her hafta gerçekleştirilen hatim programına katılım sağladı.

Düzce Müftülüğü tarafından her hafta gerçekleştirilen hatim programına bu hafta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü katılım sağladı. Belediye başkan yardımcıları ile birlikte gerçekleştirilen hatim programının ardından Başkan Özlü, müftülük personelleri ile bir araya geldi. Daha sonra görevine yeni başlayan Müftü Osman Aydın’ı da makamında ziyaret eden Başkan Özlü, Düzce’de ki çalışmalar ile ilgili olarak Müftü Aydın’a bilgilendirmelerde bulundu.