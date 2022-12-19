Hatice Kolçak Türkiye Şampiyonu oldu

Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılan Hatice Kolçak, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 15-18 Aralık tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirildi. 609 kulüpten 4 bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonaya Mert Asya Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Hatice Kolçak, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi olan genç sporcunun, Balkan Şampiyonluğu da bulunuyor.