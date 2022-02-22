Hatalı sollama yapanlar drona takıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücüler, jandarma tarafından dron ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Düzce’de Jandarma Trafik Temleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Aydınpınar Caddesinde dron ile havadan denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ihlaller havadan görüntülenirken 2 araç sürücüsüne 854 TL idari para cezası uygulandı.