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Hastanenin bahçesi yıkanarak dezenfekte edildi
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘ Temiz Şehir Düzce’ mottosuyla başlattığı temizlik çalışmaları dahilinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesi su ile yıkandı dezenfekte edildi.
DÜZCE 05.09.2022, 12:04
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘ Temiz Şehir Düzce’ mottosuyla başlattığı temizlik çalışmaları dahilinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesi su ile yıkandı dezenfekte edildi.
Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis ve Poliklinik önü ile hastane bahçesinde basınçlı su ile yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.
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