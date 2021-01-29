Hastanede geçici elektrikler kesilecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen elektrik trafosundaki yangının ardından, 30 Ocak Cumartesi günü 10.00’da geçici olarak hastanede elektrikler kesilecek. Elektrik kesintisi 20 dakika sonra tekrar verilecek.

Geçtiğimiz aylarda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi trafosunda yangın çıkmış, trafolar zarar görmüştü. Hızlı bir şekilde trafoya müdahale edilmiş ve elektrik hastaneye verilmişti. Yeni trafo yapım çalışmaları kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde geçici süreyle elektrik kesintisi yapılacak. Saat 10.00’da kesilecek olan elektrik yoğun bakım ünitelerini etkilemeyecek. 20 dakikalık sürecek olan kesinti sonrasında saat 10.20’de elektrikler verilecek.