Hastane mesaiye yoğun başladı

Kurban Bayramı’nın 9 günlük tatili ve öncesinde doktorların 2 günlük iş bırakmasıyla tatile giren hastanelerde, tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı’nın tatili ile birlikte doktorların yaptığı 2 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle hastanede yaklaşık 11 gün boyunca sadece acil servilerde hastalar muayene edilebildi. Tatil boyunca acil servilerde yoğunluk yaşanırken bayram tatilinin sona ermesinin ardından mesainin ilk gününde Atatürk Devlet Hastanesi güne yoğun başladı. Vatandaşlar mesainin ilk gününde hastanelere akın ederken günlük 4 bin olan günlük poliklinik sayısı pazartesi günü 6 bin 500’ü acil servise müracaat sayısı ise bin 100 oldu.

Hastanelerin ilk gününde yaşanan hasta yoğunluğunun diğer günlere göre 2 katı olduğunu ortaya koydu.