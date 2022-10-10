Hastaları yatağa bağımlı kalmaktan kurtarıyor

Düzce Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde yaşlılıkta travmalara bağlı gelişen kalça kırıklarına yönelik yapılan başarılı operasyonlar hastaları yatağa bağlı kalmaktan kurtarıyor.

Yaşlılarda görülen kalça kırıklarının son derece önemli ve hayati kırıklar olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, yaşlılığa bağlı kemik erimesi sonucu basit düşmelerde kalça kırığının sıkça görüldüğüne işaret etti. Riskli grupta olan geriatrik hastalarda kırığa erken müdahale edilmemesinin hayati riskler taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Karaduman, hastanın yaşamına sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için kalça kırığının vakit kaybedilmeden alanında uzman ortopedi hekimi tarafından muayene edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yalçın Turhan ve Doç. Dr. Mehmet Arıcan’ın başında bulunduğu sağlık ekibiyle hastaların sağlık durumunu değerlendirerek en uygun tedavi yöntemine karar verdiklerini kaydeden Karaduman, hastaya özgü belirledikleri tedavi protokolüyle hastaların kısa sürede ayağa kalkarak normal yaşantısına dönmesini amaçladıklarını ifade etti.

Klinikte var olan ileri teknoloji ve donanım sayesinde uzun yıllardır başarılı operasyonlara imza attıklarını dile getiren Karaduman, ameliyat sonrası tedavilerin yakın zamanda hizmete giren Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde uzman sağlık personellerinin gözetiminde daha etkin ve kaliteli şekilde yapıldığını vurguladı.

İleri yaş hastalarda kalça kırıklarının uzun süreli bakım gerektirdiği gibi hastanın sosyal ve ekonomik yaşamını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Karaduman, “Bu nedenle yaşlılarda düşmeye neden olan çevresel faktörlerin ortadan kaldırılması için konut ve çevrenin yaşlı insanlara göre düzenlemek, düzenli olarak kas ve koordinasyon güçlendirme egzersizleri yapmak ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir” dedi.