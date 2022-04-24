Son Dakika
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin açıklama
Hasta çocukları unutmadılar
Düzce AK Parti Kadın Kolları yönetimi, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
DÜZCE 24.04.2022, 12:46
Düzce AK Parti Kadın Kolları yönetimi, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Düzce AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren kadınlar, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.