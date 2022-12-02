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Hasarlı okulların öğrencileri taşınacak
DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı okulların öğrencileri başka okullara taşınacak.
DÜZCE 02.12.2022, 15:02
DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı okulların öğrencileri başka okullara taşınacak.
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde eğitim kurumları da etkilendi. Düzce Depremi sonrasında, eğitim öğretim yapılamayacak okullar taşınacak.
Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne, Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne (Proje), Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri Hikmet Akın Ortaokulu’na ve Cumayeri Ortaokulu B bloktaki öğrenciler aynı okulun A blokunda eğitim-öğretim görecek.