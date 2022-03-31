Hasarlı konteynerler tamir ediliyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kent merkezi başta olmak üzere mahalle ve cadde üzerlerinde zamanla hasar gören çöp konteynerlerini yerinde tamir ediyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde zamanla hasar gören çöp konteynerlerinin kontrollerini gerçekleştirip tamir ve bakımlarını tamamlıyor. İl merkezi genelinde yürütülen çalışma dahilinde ana arterlerin yanı sıra mahalle, cadde, bulvar üzerinde bulunan ve onarıma ihtiyaç duyulan çöp konteynerlerinin tespitini yapan ekipler, ardından tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor.

Özellikle tekerlek kısımlarından zarar gören konteynırlara yeni ayaklar takarak kullanışlı hale getirilmesini sağlayan ekipler, aynı zamanda dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriyor.