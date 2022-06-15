Hasadı yapılan ada çayı ayıklanıyor

Düzce Belediyesi öncülüğünde Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi dahilinde geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde dikimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden biri olan ada çayının ilk hasadı yapılmıştı. Hasadın ardından ada çayı bitkileri kullanıma hazırlanmaya başladı.

Tarımsal Kalkınma Projesi çerçevesinde geçtiğimiz sene kente katma değer katacak ve kadınlara destek olmak amacıyla başlayan tıbbi aromatik bitki dikimlerinin ardından hasatlar yapılmaya başladı. Sağlığa faydasıyla bilinen ballıbabagiller familyasından olan ada çayının ilk hasadının yapılmasının ardından temizleme ve ayıklama çalışmalarına geçildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de üzerinde titizlikle durduğu ve dikim alanının genişletilmesi için çalışmaların yapılmasını istediği projenin ilk hasadı olan adaçayının temizlenme çalışmaları sürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, yaprakları ve gövdesiyle birlikte topladıkları ada çayını ilk önce kurutup ardından da ayıklama işlemi yapıyor. Saplarından ayıklanan ada çayı yaprakları kapalı bir alanda kurutulacak ve proje ortağı Beltur A.Ş. hazırlanan ada çaylarını ekonomiye kazandıracak.