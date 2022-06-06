Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Düzce’de cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma timleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı bir köyde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulama sırasında tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Z. isimli şahsı yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.