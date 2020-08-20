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Hamidiye mahallesine hız kesiciler yapıldı
DÜZCE HAMİDİYE MAHALLESİ ESKİ AKÇAKOCA CADDESİ’NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VE ARAÇLARIN HIZ YAPMASI İLE OLUŞABİLECEK KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİNCE BÖLGEDE HIZ KESİCİLER YAPILDI
DÜZCE 20.08.2020, 12:45
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DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi’nde trafik yoğunluğu ve araçların hız yapması ile oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için Düzce Belediyesi ekiplerince bölgede hız kesiciler yapıldı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü il genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde oluşan yoğun trafik ve trafik seyir halinde olan araçların hız sınırını aşabilmesi düşüncesi ile bölgede ekipler tarafından hız kesiciler yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede oluşturulan hız kesici sayısının arttırılarak trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.
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