Son Dakika
Halkın yoğun olduğu bölgede denetim yapıldı
DÜZCE VALİLİĞİ’NİN KOORDİNASYONUNDA KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İL GENELİNDE HALKIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU BÖLGELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
DÜZCE 10.09.2020, 01:10
2
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ‘sağlık için hepimiz için’ sloganı ile başlatılan Korona virüs denetimleri Düzce’de aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl protokol üyelerinin katılımı ile düzenli bir şekilde sürdürülen denetimler vatandaşların yoğun olduğu bölgede Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya’nın katılımı ile gerçekleştirildi. 112, Emniyet ve zabıta personellerinin katılığı denetimde vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0