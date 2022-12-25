Halk otobüsü şoförlerine ’nefes’ eğitimi

Düzce Belediyesi bünyesinde kent içi ulaşım hizmeti veren Ulaşım A.Ş.’nin şoförlerine "Nefes Teknikleri ile Stres Yönetimi ve Motivasyon" eğitimi verildi.

Düzce’de kent içi ulaşım hizmeti veren Düzce Ulaşım A.Ş.’nin şoförlerinin periyodik eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede şoförlere yönelik "Nefes Teknikleri ile Stres Yönetimi ve Motivasyon" eğitimi verildi. Eğitim danışmanı ve nefes terapisti Çağla Efe tarafından Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde verilen eğitimlerde, sürücülerin karşılaştığı sorunlar karşısında nasıl davranması gerektiği vurgulandı. Şoförlere, iletişimin sosyal hayattaki önemi ve yanlış iletişimi aşma yöntemleri öğretilerek, beden dilinin, yüz ifadesinin, imajın, empatinin, anlayışın, saygının, ses tonunun ve daha birçok etkenin etkin iletişimdeki yeri anlatıldı.

"Doğru nefes stresi önler"

Çağla Efe, düzgün nefes almanın önemine değinerek, "Düzgün ve yeterli nefes almayan kişiler sürekli kendilerini yorgun hisseder, sinirli ve verimsiz olur. Uyku düzenlerinde sorun yaşar ve bu nedenle güne kötü başlayıp devam ederler. Aynı döngüde kalmaları sonucu bağışıklık sistemleri de zayıflar ve sorunlar artarak sürer. Nefes teknikleri ile dikkat, motivasyon, konsantrasyon, odaklanma, gevşeme ve stres topraklanması oluşturulabilir. Olaylar ve kişiler karşısında kendimizi kontrol edebilir, sinirlerimize hakim olmayı öğrenir, stres ve öfke kontrolü sağlayabiliriz" dedi.

"İletişim becerilerinizi geliştirin "

Eğitimlerin iş ve yaşam kalitesini geliştirdiğini ifade eden Efe, "Etkili iletişim eğitimi ile şoför arkadaşlarımızın iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.