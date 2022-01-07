Halk ekmek kurulacak

Düzce Belediyesi Ocak ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi meclis başkan vekili Bayram Ali Kubilay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıdan Halk Ekmek kurulması ve sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım kararı belirlendi.

Düzce Belediye Meclisi Ocak ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Düzce Belediyesi meclis üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vatandaşların ekmeğe indirimli bir şekilde ulaşması için yaptığı girişimleri destekleyerek halk ekmek kurulması talebini olumlu değerlendirdi. 27 gündem maddesinin görüşüldüğü Ocak ayının son meclis toplantısında halk ekmek kurulmasının yanı sıra sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz yararlanmaları konusu karara bağlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün semt pazarlarının daha modern hale gelmesi için başlattığı çalışmaların bir neticesi daha mecliste karara bağlandı. Hamidiye mahallesinde yapılacak pazaryerinin alanı genişletildi. Öte yandan mecliste Bilim Merkezi kurulması ve Metek Mahallesinde yapılması düşünülen AVM ve otel için de karar alındı. Lüks otel zincirlerinden birinin Düzce’de yapılması ile turizme bir katkı da yapılmış olacak.