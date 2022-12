Halk eğitim ve kadem kursiyerlerine ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kadın emeğine verdiği önemi sık sık meslek edindirme kurslarında kursiyerlerle bir araya gelerek göstermeyi sürdürüyor. İlk olarak Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir araya gelen Başkan Özlü, daha sonra Kadın Emeği Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Faruk Özlü, kadınların üretime katılması ve yeteneklerini geliştirmesi konusunda verdiği desteği her geçen gün artırıyor. Kadınların motive olması ve çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmaları bakımından her konuda destek vermeye özen gösteren Özlü, ziyaretini ilk olarak Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir araya geldi.

Faruk Özlü, her yaştan vatandaşın hobilerini geliştirmek ve el emeği ürünleri sayesinde ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitimlere katıldığı Halk Eğitim Merkezi’nde sınıfları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Eğitimin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, ortaya çıkan birbirinden özgün el emeği ürünlerin paha biçilemez değerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Dokunduğu her yeri güzelleştiren eller

Halk Eğitim Merkezi ziyaretinin ardından Düzce’de faaliyetlerini sürdüren kadın sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ile kurulan Kadın Emeği Merkezi’ne geçen Başkan Özlü burada da girişimci kadınlarla görüştü. Birbirinden farklı alanlarda ürettikleri ürünleri ekonomiye kazandıran, hanelerine katkıda bulunan kadınların çalışmalarını takdirle inceleyen Başkan Özlü kadınların ellerinde bereket taşıdığını söyleyerek “Dokundukları her yeri güzelleştiren hanım kardeşlerimiz için bu merkez bir üretim üssüne dönüştü. Buradaki her bir çalışmayı çok önemsiyoruz. Kadınlar hayatımızın yapı taşıdır. Yaşamın her noktasında ilgi ve emekleri var. BELMEK kursiyerlerimizi de buradaki kardeşlerimizi de yaptıkları çalışmalar ve girişimleri nezdinde çok önemli buluyorum. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.