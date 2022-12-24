Haftalık hatim programı başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü’ne yeni atanan Osman Aydın tarafından başlatılan Haftalık hatim programının ilki gerçekleştirildi.

Trabzon Müftülüğü’nden, Düzce Müftülüğü’ne atanarak çalışmalarına başlayan Osman Aydın, Düzce’de ilk projesi olan haftalık hatim programını başlattı. Düzce Müftülüğü personelleri tarafından başlatılan proje çerçevesinde her hafta bir hatim programında personellerce Kur’an ziyafeti verilecek ve hafta da bir hatim indirilecek. Programın ilki Düzce Müftülüğü’nde başladı.